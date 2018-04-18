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Президент подписал закон о невозвратных билетах на поезда
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Президент подписал закон о невозвратных билетах на поезда 

Российская Газета 1 час назад
Уже с 1 января 2019 года пассажирские компании смогут продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования, курсирующие по России. Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Устав железнодорожного транспорта, которые дадут им такое право.
Правда, не во все вагоны можно будет купить такой билет. В плацкартных и общих вагонах (стоимость проезда регулируется государством) невозвратные тарифы вводить не планируется.
Стоимость проезда в купе может снизиться, если пассажир выберет невозвратный тариф. Но надо учесть, что его цена будет меняться, как и у возвратного, в зависимости от спроса и даты покупки по отношению ко дню отправления поезда.
Так же, как и в авиации, за невозвратный билет можно будет получить деньги обратно, если поездку пришлось отложить из-за болезни или утраты близкого человека. Но для этого придется предоставить больничный или свидетельство о смерти.
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