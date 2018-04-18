Самолет Москва — Белгород задержали в аэропорту «Внуково» из‑за технической неполадки

Авиарейс Москва-Белгород авиакомпании «РусЛайн» задержали на восемь часов в аэропорту «Внуково» из-за технической неисправности воздушного судна, пассажиров разместили в гостиницы или отправили домой ожидать отправки, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Санитарно-карантинный пункт Сколковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве сообщает, что в международном аэропорту «Внуково» за период времени с 9:00 17 апреля до 09:00 среды на вылет задержан один рейс.

«Рейс РГ 161 Москва-Белгород авиакомпании «РусЛайн» был задержан на 8 часов. Причиной задержки рейса является техническая неисправность воздушного судна. В задержке находилось 29 пассажиров. Пассажиры рейса РГ 161 в количестве 15 человек размещены в гостинице «Взлет» с организованным питанием, 14 пассажиров ожидают рейс по месту жительства», — говорится в сообщении.

Пассажиры указанного рейса бесплатно обеспечены предоставленными услугами. В связи с вышеизложенным, сотрудники санитарно-карантинного пункта осуществляют непрерывный мониторинг возможных задержек и отмен авиарейсов с целью своевременного оказания практической помощи и получения необходимых консультаций пассажирам.

При установлении факта задержки/отмены рейсов сотрудниками санитарно-карантинного пункта проводится разъяснительная работа с пассажирами по защите их прав и соблюдением требований ФАП авиаперевозчиками.