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Самолет Москва — Белгород задержали в аэропорту «Внуково» из‑за технической неполадки
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Самолет Москва — Белгород задержали в аэропорту «Внуково» из‑за технической неполадки 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Авиарейс Москва-Белгород авиакомпании «РусЛайн» задержали на восемь часов в аэропорту «Внуково» из-за технической неисправности воздушного судна, пассажиров разместили в гостиницы или отправили домой ожидать отправки, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Санитарно-карантинный пункт Сколковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве сообщает, что в международном аэропорту «Внуково» за период времени с 9:00 17 апреля до 09:00 среды на вылет задержан один рейс.
«Рейс РГ 161 Москва-Белгород авиакомпании «РусЛайн» был задержан на 8 часов. Причиной задержки рейса является техническая неисправность воздушного судна. В задержке находилось 29 пассажиров. Пассажиры рейса РГ 161 в количестве 15 человек размещены в гостинице «Взлет» с организованным питанием, 14 пассажиров ожидают рейс по месту жительства», — говорится в сообщении.
Пассажиры указанного рейса бесплатно обеспечены предоставленными услугами. В связи с вышеизложенным, сотрудники санитарно-карантинного пункта осуществляют непрерывный мониторинг возможных задержек и отмен авиарейсов с целью своевременного оказания практической помощи и получения необходимых консультаций пассажирам.
При установлении факта задержки/отмены рейсов сотрудниками санитарно-карантинного пункта проводится разъяснительная работа с пассажирами по защите их прав и соблюдением требований ФАП авиаперевозчиками.
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