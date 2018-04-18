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Самолеты начали летать из аэропорта «Жуковский» в китайский Фучжоу
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Самолеты начали летать из аэропорта «Жуковский» в китайский Фучжоу 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Международный аэропорт «Жуковский» открыл авиасообщения по маршруту «Жуковский — Фучжоу (КНР)», говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«18 апреля первый рейс нового направления прибыл в «Жуковский», доставив в аэропорт 285 пассажиров, планирующих провести свой отпуск в столице России. «Жуковский — Фучжоу» — третья воздушная линия, открытая в рамках реализации программы развития китайского туризма на территории Российской Федерации» — говорится в сообщении.
С декабря 2017 года авиакомпанией Pegas Fly осуществляются рейсы в Цзинань, с начала апреля 2018 — в Гуанджоу. В первое время рейсы по новому направлению будут осуществляться один раз в неделю. В дальнейшем ожидается увеличение частоты полетов.
«Программа развития авиасообщения с Китаем, реализуемая нами совместно с авиакомпаний Pegas Fly, развивается в полном соответствии с ожиданиями. Оценка направления, проведенная летом 2017 года во время первых полетов по маршруту «Жуковский — Сиань», выявила высокий уровень заинтересованности со стороны туристических операторов Китая», — прокомментировал генеральный директор АО «РАМПОРТ АЭРО» Томас Вайшвила.
Он заявил, что в рамках летнего расписания 2018 года планируется открытие еще нескольких новых линий. Потенциал туристического рынка Китая огромен — в 2018 году эти маршруты станут самым загруженным направлением в «Жуковском».
В течение месяца будет налажено авиасообщение еще с двумя городами КНР: 27 апреля откроется направление «Жуковский — Хайкоу», в мае возобновятся полеты в Сиань.
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