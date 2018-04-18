На Урале рестораторам дадут советы, как привлечь футбольных фанатов

В этом году форум ожидаемо посвящен влиянию крупных международных событий на развитие российских городов. К примеру, на одном из «круглых столов» эксперты будут давать советы рестораторам о том, как привлечь иностранных футбольных болельщиков в свои заведения. На других площадках пройдут семинары и мастер-классы для региональных туроператоров, отельеров, менеджеров турфирм, гидов и переводчиков.

Не обошлось и без скандала. Так, Уральская ассоциация туризма (УАТ) — крупнейшее профессиональное объединение — проигнорировала столь крупное мероприятие, более того, ее представители направили обращение в прокуратуру ФАС с требованием проверить целевое использование средств, выделенных областным бюджетом на проведение форума.

Забавно, но эта ситуация хорошо иллюстрирует положение в туристической отрасли региона. Всем очевидно, что ее нужно развивать, но «в товарищах согласья нет». Поэтому действия власти и бизнеса разрозненны, а результаты работы широкой публике не заметны.

— Эффективное взаимодействие между федеральными, региональными, местными властями и профессиональным сообществом — главное, что нужно для успешного развития отрасли. Любую территорию при наличии крупного логистического центра можно считать перспективной для развития туризма, остальное — дело маркетинга. Но, если заинтересованные стороны разобщены, развитие затормаживается, — комментирует происходящее Михаил Мальцев , исполнительный директор УАТ.

По его словам, Казань , столь любимая российскими туристами, изначально не более богата историческими достопримечательностями, чем Екатеринбург или Челябинск . И колоссальных федеральных дотаций на развитие туризма она, вопреки расхожим домыслам, не получала. Но там грамотно подошли к маркетингу территории, а кроме того, действия власти пользовались полной поддержкой профессионального сообщества. Вот и получился продукт, притягивающий миллионы туристов ежегодно.

Уральские регионы, конечно, тоже пытаются предложить публике небанальные продукты. Так, ожидается, что вот-вот будет запущен «Императорский маршрут», который объединит места пребывания царской семьи в последний год жизни. В список участников проекта вошли Санкт-Петербург Москва , Московская, Свердловская, Тюменская области и Пермский край . По оценке свердловских чиновников, его реализация увеличит поток туристов в регион на 20 процентов.