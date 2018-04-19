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«Курорты Северного Кавказа» получили международную премию за развитие горнолыжного туризма
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«Курорты Северного Кавказа» получили международную премию за развитие горнолыжного туризма 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Компания «Курорты Северного Кавказа» (КСК) названа «Лучшей российской компанией в сфере развития горнолыжного туризма» на XXIII Международной выставке оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet, которая проходит во Франции. Об этом сообщила пресс-служба КСК.
"Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» стало первой в России компанией, получившей международную премию «Mountain Planet Awards», которая была вручена на XXIII Международной выставке оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet, проходящей в эти дни во французском Гренобле", — говорится в сообщении.
Поясняется, что первой премией «Mountain Planet Awards» были отмечены французские организации и горные территории, такие как компания Compagnie des Alpes, управляющие компании SATA (курорт «Альп-д’Юэз») и Setam (курорт «Три долины»), коммуна Seyne-les-Alpes (курорт «Ле Гран Пюи»). Среди международных компаний, помимо КСК, эксперты отметили наградой китайский холдинг Vanke Group.
Международная выставка оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet проходит в Гренобле с 1974 года. На ней специалисты отрасли представляют инновационные решения и последние тренды или технологии для оснащения горнолыжных курортов в летний и зимний сезон с соблюдением принципов устойчивого развития. Выставка Mountain Planet объединяет более 900 участников и международных брендов и принимает свыше 18 тыс. посетителей (представителей отрасли) из 60 стран мира.
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