Ещё
КСК: всего 16% горнолыжных курортов страны имеют более пяти подъемников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КСК: всего 16% горнолыжных курортов страны имеют более пяти подъемников 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Только 16% от более чем 300 горнолыжных комплексов в России имеют более пяти подъемников, в то время как в странах Европы этот показатель превышает 70%. Об этом по итогам участия в международной выставке Mountain Planet в Гренобле сообщила пресс-сулжба компании «Курорты Северного Кавказа».
"Согласно статистическим данным, в текущее время в стане функционирует порядка 300 горнолыжных комплексов, однако многие из них были созданы еще в 1970-1980 годах и располагают устаревшей инфраструктурой, нуждающейся в модернизации. Кроме того, на значительном числе российских курортов оборудованы горнолыжные трассы, протяженность которых не превышает 1 км, и большой процент из них характеризует недостаточный уровень качества и безопасности отдыха, отсутствие инфраструктуры для организации отдыха вне горнолыжного туризма и всесезонной эксплуатации. Кроме того, лишь 16% российских горнолыжных комплексов имеют в своем распоряжении более 5 подъемников, существенно уступая по этому показателю абсолютным лидерам отрасли: Австрии (78%), США (75%) и Франции (72%)", — приводятся в сообщении данные из доклада директора департамента по экспертно-аналитической работе КСК Владислава Субботина.
При этом, по его словам, потенциальный спрос на услуги горнолыжных курортов в России оценивается экспертами как высокий, чему значительно способствовало проведение XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, популяризировавших горнолыжные виды спорта.
В своем докладе Субботин отметил, что в настоящее время новые курорты юга России — горный кластер Красной Поляны и туристический кластер на Северном Кавказе — демонстрируют стабильно растущий горнолыжный туристический поток. За последние три года работы они вышли на лидирующие позиции по посещаемости, достигнув показателей, превышающих средние по России. Это, по мнению эксперта, доказывает наличие заинтересованности со стороны туристов в развитии горнолыжной инфраструктуры, однако недостаточный объем качественного предложения в значительной степени сдерживает темпы роста данного сегмента туризма.
В завершении доклада Субботин отметил, что предлагаемые АО «КСК» и Союзом горнолыжной индустрии меры по развитию инфраструктуры были включены в проект концепции развития горнолыжной индустрии в Российской Федерации на период до 2030 года.
Международная выставка оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet проходит в Гренобле с 1974 года. На ней специалисты отрасли представляют инновационные решения и последние тренды или технологии для оснащения горнолыжных курортов в летний и зимний сезон с соблюдением принципов устойчивого развития. Выставка Mountain Planet объединяет более 900 участников и международных брендов и принимает свыше 18 000 посетителей (представителей отрасли) из 60 стран мира.
ТАСС: последние новости
"Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово переходит на летний режим работы Аудиогид по маршруту Вологда - Тотьма - Великий Устюг запустят в 2018 году Эксперт: стратегия пространственного развития РФ должна включать отраслевые приоритеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России326
США заявили об атаке «российских наемников»136
Россия нашла способ защититься от санкций109
Названы сроки блокировки Facebook в РФ216
PayPal в России пришел конец11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение