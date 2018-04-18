КСК: всего 16% горнолыжных курортов страны имеют более пяти подъемников

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Только 16% от более чем 300 горнолыжных комплексов в России имеют более пяти подъемников, в то время как в странах Европы этот показатель превышает 70%. Об этом по итогам участия в международной выставке Mountain Planet в Гренобле сообщила пресс-сулжба компании «Курорты Северного Кавказа».

"Согласно статистическим данным, в текущее время в стане функционирует порядка 300 горнолыжных комплексов, однако многие из них были созданы еще в 1970-1980 годах и располагают устаревшей инфраструктурой, нуждающейся в модернизации. Кроме того, на значительном числе российских курортов оборудованы горнолыжные трассы, протяженность которых не превышает 1 км, и большой процент из них характеризует недостаточный уровень качества и безопасности отдыха, отсутствие инфраструктуры для организации отдыха вне горнолыжного туризма и всесезонной эксплуатации. Кроме того, лишь 16% российских горнолыжных комплексов имеют в своем распоряжении более 5 подъемников, существенно уступая по этому показателю абсолютным лидерам отрасли: Австрии (78%), США (75%) и Франции (72%)", — приводятся в сообщении данные из доклада директора департамента по экспертно-аналитической работе КСК Владислава Субботина.

При этом, по его словам, потенциальный спрос на услуги горнолыжных курортов в России оценивается экспертами как высокий, чему значительно способствовало проведение XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи , популяризировавших горнолыжные виды спорта.

В своем докладе Субботин отметил, что в настоящее время новые курорты юга России — горный кластер Красной Поляны и туристический кластер на Северном Кавказе — демонстрируют стабильно растущий горнолыжный туристический поток. За последние три года работы они вышли на лидирующие позиции по посещаемости, достигнув показателей, превышающих средние по России. Это, по мнению эксперта, доказывает наличие заинтересованности со стороны туристов в развитии горнолыжной инфраструктуры, однако недостаточный объем качественного предложения в значительной степени сдерживает темпы роста данного сегмента туризма.

В завершении доклада Субботин отметил, что предлагаемые АО «КСК» и Союзом горнолыжной индустрии меры по развитию инфраструктуры были включены в проект концепции развития горнолыжной индустрии в Российской Федерации на период до 2030 года.

Международная выставка оборудования для горнолыжной индустрии и благоустройства горнолыжных курортов Mountain Planet проходит в Гренобле с 1974 года. На ней специалисты отрасли представляют инновационные решения и последние тренды или технологии для оснащения горнолыжных курортов в летний и зимний сезон с соблюдением принципов устойчивого развития. Выставка Mountain Planet объединяет более 900 участников и международных брендов и принимает свыше 18 000 посетителей (представителей отрасли) из 60 стран мира.