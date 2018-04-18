Ещё
Отели могут увеличить доходы за счет сокращения пищевых отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отели могут увеличить доходы за счет сокращения пищевых отходов 

ТАСС 59 минут назад
Каждый доллар, инвестированный в сокращение пищевых отходов в отелях, экономит в семь раз больше на операционных затратах. К такому выводу пришли специалисты Института мировых ресурсов (WRI) и некоммерческой организации WRAP, выступающее за безопасное и экологичное производство. Исследование «Бизнес-кейс по сокращению пищевых потерь и отходов: отели» опубликовала коалиция Champions 12.3. Объединение нацелено на выполнение третьей задачи двенадцатой цели устойчивого развития: к 2030 году вполовину сократить пищевые отходы.
"Анализ показывает, что сокращать отходы в отелях — не только правильно, но выгодно с точки зрения бизнеса", — отметил председатель Champions 12.3 Дэйв Льюис.
В исследовании участвовали 42 гостиницы в 15 странах мира. За год отелям удалось сократить пищевые отходы в среднем на 21%. Для этого они использовали пять стратегий: отслеживали, сколько и где пропадает еды, модернизировали шведский стол, исключили перепроизводство, дополнили меню блюдами из остатков и ввели тренинги для персонала по обработке и хранению продуктов питания.
"Нам продемонстрировали, что путем простых действий отели могут сэкономить средства, защитить окружающую среду и все так же отвечать потребностям своих постояльцев", — признался исполнительный директор WRAP Маркус Говер.
В некоторых отелях, к примеру, туристам стали выдавать маленькие тарелки для шведского стола и продавать съестные остатки в течение дня. В одной из гостиниц заметили, что картофельный салат составляет значительную часть отходов, и стали реже делать блюдо. Включение сотрудников стало ключевым фактором успеха. Исследователи установили важную деталь: хотя многие работники готовы сокращать пищевые отходы, им нужны конкретные планы действий и поддержка начальства.
Во многих отелях расходы на внедрение стратегий составили менее $20 тыс. (1% от гостиничных продаж). Средства ушли на опись пищевых отходов, тренинги для сотрудников и изменение меню. При этом в течение года возврат инвестиций составил 70%, а через два — 95%. Доходы гостиниц увеличились за счет новых позиций в меню, сокращения объемов закупок и расходов на вывоз отходов на свалки.
"Сокращая пищевые отходы в гостиничном секторе, мы можем влиять не только на отрасль, но путешественников по всему миру. Я рада, что фонды, НКО и предприятия объединяются, чтобы решать проблему и показать вред отходов для планеты и биоразнообразия", — заявила член совета директоров Всемирного фонда дикой природы (WWF) США Йоланда Какабадзе.
По данным Champions 12.3, треть производимой в мир еды портится или теряется, не доходя до потребителя. В то же время 800 млн человек на планете голодают. Потерянная еда и отходы оцениваются в $940 млрд Они также провоцируют 8% мировых выбросов парниковых газов в год.
Материал предоставлен проектом “+1”.
ТАСС: последние новости
"Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово переходит на летний режим работы Рейс в Симферополь задержали во Внукове из-за влетевших в салон шмелей QR-коды появятся на туристических объектах Карачаево-Черкесии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России347
Россия нашла способ защититься от санкций162
США заявили об атаке «российских наемников»149
PayPal исключили из «значимого» реестра18
Названы сроки блокировки Facebook в РФ217
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение