Отели могут увеличить доходы за счет сокращения пищевых отходов

Каждый доллар, инвестированный в сокращение пищевых отходов в отелях, экономит в семь раз больше на операционных затратах. К такому выводу пришли специалисты Института мировых ресурсов (WRI) и некоммерческой организации WRAP, выступающее за безопасное и экологичное производство. Исследование «Бизнес-кейс по сокращению пищевых потерь и отходов: отели» опубликовала коалиция Champions 12.3. Объединение нацелено на выполнение третьей задачи двенадцатой цели устойчивого развития: к 2030 году вполовину сократить пищевые отходы.

"Анализ показывает, что сокращать отходы в отелях — не только правильно, но выгодно с точки зрения бизнеса", — отметил председатель Champions 12.3 Дэйв Льюис.

В исследовании участвовали 42 гостиницы в 15 странах мира. За год отелям удалось сократить пищевые отходы в среднем на 21%. Для этого они использовали пять стратегий: отслеживали, сколько и где пропадает еды, модернизировали шведский стол, исключили перепроизводство, дополнили меню блюдами из остатков и ввели тренинги для персонала по обработке и хранению продуктов питания.

"Нам продемонстрировали, что путем простых действий отели могут сэкономить средства, защитить окружающую среду и все так же отвечать потребностям своих постояльцев", — признался исполнительный директор WRAP Маркус Говер.

В некоторых отелях, к примеру, туристам стали выдавать маленькие тарелки для шведского стола и продавать съестные остатки в течение дня. В одной из гостиниц заметили, что картофельный салат составляет значительную часть отходов, и стали реже делать блюдо. Включение сотрудников стало ключевым фактором успеха. Исследователи установили важную деталь: хотя многие работники готовы сокращать пищевые отходы, им нужны конкретные планы действий и поддержка начальства.

Во многих отелях расходы на внедрение стратегий составили менее $20 тыс. (1% от гостиничных продаж). Средства ушли на опись пищевых отходов, тренинги для сотрудников и изменение меню. При этом в течение года возврат инвестиций составил 70%, а через два — 95%. Доходы гостиниц увеличились за счет новых позиций в меню, сокращения объемов закупок и расходов на вывоз отходов на свалки.

"Сокращая пищевые отходы в гостиничном секторе, мы можем влиять не только на отрасль, но путешественников по всему миру. Я рада, что фонды, НКО и предприятия объединяются, чтобы решать проблему и показать вред отходов для планеты и биоразнообразия", — заявила член совета директоров Всемирного фонда дикой природы (WWF) США Йоланда Какабадзе.

По данным Champions 12.3, треть производимой в мир еды портится или теряется, не доходя до потребителя. В то же время 800 млн человек на планете голодают. Потерянная еда и отходы оцениваются в $940 млрд Они также провоцируют 8% мировых выбросов парниковых газов в год.

Материал предоставлен проектом “+1”.