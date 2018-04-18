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Собянин создал оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018
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Собянин создал оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Сергей Собянин подписал распоряжение о создании городского оперативного штаба по обеспечению координации подготовки и проведения в столице матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Мэр также утвердил состав штаба. Его руководителем назначен заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.
Основными целями штаба является: оказание содействия автономной НКО «Оргкомитет „Россия — 2018“ в организации и проведении соревнований на территории города, осуществление контроля за обеспечением надежного функционирования коммунальной инфраструктуры для проведения соревнований, мониторинг качества оказания услуг в сферах торговли, общественного питания, медицинского и транспортного обслуживания и так далее.
В настоящий момент в столице уже заработал Центр по размещению болельщиков и туристов. Он поможет гостям ЧМ-2018 узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье.
У распоряжении центра есть база с шестью тысячами отелей города. Гости турнира должны будут оставить свой номер телефона или адрес электронной почты. Представители отеля, соответствующего запросам туристов, свяжутся с ними. Базу планируется расширить со временем, пополнив ее отелями из Московской области.
Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. В столице запланировано 12 игр. Основные события состоятся на стадионе „Лужники“, еще пять матчей примет стадион »Спартак".
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