Собянин создал оперативный штаб для координации подготовки матчей ЧМ-2018

Сергей Собянин подписал распоряжение о создании городского оперативного штаба по обеспечению координации подготовки и проведения в столице матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Мэр также утвердил состав штаба. Его руководителем назначен заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко

Основными целями штаба является: оказание содействия автономной НКО «Оргкомитет „Россия — 2018“ в организации и проведении соревнований на территории города, осуществление контроля за обеспечением надежного функционирования коммунальной инфраструктуры для проведения соревнований, мониторинг качества оказания услуг в сферах торговли, общественного питания, медицинского и транспортного обслуживания и так далее.

В настоящий момент в столице уже заработал Центр по размещению болельщиков и туристов. Он поможет гостям ЧМ-2018 узнать о наличии свободных мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье.

У распоряжении центра есть база с шестью тысячами отелей города. Гости турнира должны будут оставить свой номер телефона или адрес электронной почты. Представители отеля, соответствующего запросам туристов, свяжутся с ними. Базу планируется расширить со временем, пополнив ее отелями из Московской области