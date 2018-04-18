Собянин распорядился создать в Москве штаб по подготовке и проведению ЧМ по футболу 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о создании городского оперативного штаба по обеспечению координации подготовки и проведения матчей чемпионата мира по футболу. Документ опубликован в среду на сайте столичной мэрии.
"Создать городской оперативный штаб по обеспечению координации подготовки и проведения в городе Москве матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", — говорится в распоряжении.
Руководителем штаба назначен заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности Александр Горбенко.
Согласно документу, штаб создается для разрешения нештатных и штатных ситуаций в период подготовки и проведения чемпионата. Кроме того, штаб займется координацией деятельности органов власти и организаций, обеспечением взаимодействия со СМИ, проконтролирует обеспечение надежного функционирования объектов коммунальной инфраструктуры для проведения ЧМ.
В задачи штаба войдет мониторинг качества оказания услуг в сфере торговли, общественного питания, медицинского обслуживания, а также мониторинг проведения культурно-массовых мероприятий.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве на двух стадионах состоятся восемь игр группового этапа, включая матч открытия, две встречи 1/8 финала, полуфинал и финал.