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В первый в Самаре пятизвездочный отель завезли мебель
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В первый в Самаре пятизвездочный отель завезли мебель 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Подрядчик завершает работы в первом в Самаре пятизвездочном отеле. Речь идет о гостинице Lotte. Об этом сообщили в областном правительстве.
Этот отель — один из главных инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу. Поэтому работы здесь ведут в круглосуточном режиме.
В номера частично завезли мебель
— Специалисты продолжают внутреннюю отделку помещений. Номера уже оснащают мебелью, — рассказали в региональном правительстве.
В здании гостиницы располагаются около 200 номеров классификаций «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». Их площадь будет составлять от 36 до 180 квадратных метров. Известно, что стоимость проживания будет начинаться от 7500 рублей.
Внутри еще идут работы
Внутри отеля будут работать несколько конференц-залов, SPA-комплекс, рестораны, банки и торговые помещения.
Применение найдут и крыше отеля. Здесь обустроят зону отдыха с подогревом. В куполах на крыше установят котельные. Работы завершат в первой половине мая.
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