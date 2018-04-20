Ещё
«Молодая гвардия» запускает проект по развитию внутреннего туризма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России начнут летать стоя
В России начнут летать стоя

«Молодая гвардия» запускает проект по развитию внутреннего туризма 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Псковское Агентство Информации
КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) по итогам конкурса в рамках своего образовательного форума в Казани запускает патриотический проект по развитию внутреннего туризма «Живу, люблю, горжусь». Об этом рассказал в пятницу ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов на форуме «Молодой гвардии».
"Проект «Живу, люблю, горжусь» затрагивает сразу два важных направления: сохранение количества памятников и развитие внутреннего туризма. Мы уверены, что он положительно скажется на развитии каждого региона и позволит каждому узнать больше о нашей стране", — сказал Давыдов.
По его словам, в рамках этого проекта планируется создание информационного портала с картой местных достопримечательностей в разных регионах России и историями малоизвестных героев.
Образовательный форум «Молодой гвардии» проходит с 15 по 21 апреля в комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане. В мероприятии принимает участие около 1 тыс. активистов «Молодой гвардии» со всех регионов страны, а также лидеры молодежных объединений из стран СНГ.
ТАСС: последние новости
Международный аэропорт Симферополь. Досье Аудиогид по маршруту Вологда - Тотьма - Великий Устюг запустят в 2018 году Эксперт: стратегия пространственного развития РФ должна включать отраслевые приоритеты
Комментарии1  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей376
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора37
«Весь салон залит кровью»140
Путин инициировал важное совещание336
В России может резко подорожать сотовая связь80
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение