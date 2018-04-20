«Молодая гвардия» запускает проект по развитию внутреннего туризма

КАЗАНЬ , 20 апреля. / ТАСС /. «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) по итогам конкурса в рамках своего образовательного форума в Казани запускает патриотический проект по развитию внутреннего туризма «Живу, люблю, горжусь». Об этом рассказал в пятницу ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов на форуме «Молодой гвардии».

"Проект «Живу, люблю, горжусь» затрагивает сразу два важных направления: сохранение количества памятников и развитие внутреннего туризма. Мы уверены, что он положительно скажется на развитии каждого региона и позволит каждому узнать больше о нашей стране", — сказал Давыдов.

По его словам, в рамках этого проекта планируется создание информационного портала с картой местных достопримечательностей в разных регионах России и историями малоизвестных героев.