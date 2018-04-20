«Молодая гвардия» запускает проект по развитию внутреннего туризма 

КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) по итогам конкурса в рамках своего образовательного форума в Казани запускает патриотический проект по развитию внутреннего туризма «Живу, люблю, горжусь». Об этом рассказал в пятницу ТАСС председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов на форуме «Молодой гвардии».
"Проект «Живу, люблю, горжусь» затрагивает сразу два важных направления: сохранение количества памятников и развитие внутреннего туризма. Мы уверены, что он положительно скажется на развитии каждого региона и позволит каждому узнать больше о нашей стране", — сказал Давыдов.
По его словам, в рамках этого проекта планируется создание информационного портала с картой местных достопримечательностей в разных регионах России и историями малоизвестных героев.
Образовательный форум «Молодой гвардии» проходит с 15 по 21 апреля в комплексе «Свияжские холмы» в Татарстане. В мероприятии принимает участие около 1 тыс. активистов «Молодой гвардии» со всех регионов страны, а также лидеры молодежных объединений из стран СНГ.