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В Екатеринбурге открылся первый на Урале капсульный отель
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В Екатеринбурге открылся первый на Урале капсульный отель 

Деловой Квартал 38 минут назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
«Это не гостиница, но и не хостел». В отеле необычного формата можно провести ночь в индивидуальной капсуле-ячейке — как в космическом корабле из фильма «Пятый элемент». Первый капсульный отель «Орион» располагается на улице Свердлова, недалеко от железнодорожного вокзала. Он начала принимать гостей около месяца назад, однако официально открыть его планируют к ЧМ-2018. Сейчас в отеле можно разместиться в одной из 12 ячеек-капсул (8 одноместных и 4 двухместных), но к открытию их количество увеличат до 20.
Как рассказала DK.RU владелица отеля Лилия Дербах, ячейки изготавливали в Китае по японской технологии и собирали на месте. Каждая такая ячейка стоит около 200 тыс. руб. Внутри капсулы — плазменный телевизор, зеркало, маленький сейф, обычная и usb-розетка, вай-фай, кондиционер, подсветка. Сутки в одноместной капсуле обойдутся гостю в 650-750 руб., в двухместной — 1200 руб. Кроме капсул в отеле располагаются общая обеденная зона, раздевалка и душевые комнаты.
Это не гостиница, где за номер придется выложить приличную сумму, но и не хостел, где придется жить в одной комнате с большим количеством людей, а что-то между, — рассказала г-жа Дербах.
Гости уже начали осваивать новинку, оставляя на ресурсах по бронированию, в основном, положительные отзывы. Хотя, как отмечает владелица отеля, российские туристы достаточно консервативны. «Те, кто уже побывали у нас, скорее всего, вернуться к нам, но в первый раз на размещение в таком отеле решаются с трудом», — отметила она. Тем не менее, руководство отеля рассчитывает, что после официального открытия он найдет свою целевую аудиторию.
Первая гостиница с номерами-ячейками появилась в 1979 г. в Осаке, а сейчас их можно встретить во многих странах мира. В России подобные отели работают в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке.
По данным администрации Екатеринбурга, сейчас в городе работают 119 гостиниц и отелей, номерной фонд которых насчитывает более 5,5 единиц почти на 11 тыс. мест.
Фото: Капсульный отель «Орион» / vk.com
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