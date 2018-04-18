Продажа железнодорожных билетов через интернет бьет рекорды

Впервые доля покупок билетов на поезда через интернет превысила традиционный способ покупок через кассы вокзалов.

В I квартале 2018 года количество проданных через Интернет билетов на пассажирские поезда выросло в 1,5 раза, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД»

Пассажиры поездов дальнего следования холдинга «РЖД» в январе-марте 2018 года оформили 13 млн электронных билетов через Интернет. Это на 54% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Доля онлайн-продаж в I квартале текущего года превысила 50% от общего количества оформленных билетов. Количество приобретаемых «онлайн» проездных документов уверенно растет.

Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Так, в 2017 году пассажиры получили возможность оформлять на сайте ОАО «РЖД» билеты в Калининградскую область , проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, услуги предварительного заказа питания в дорогу. Кроме того, в текущем году на сайте ОАО «РЖД» появилась услуга оформления электронных квитанций на перевозку багажа, дополнительную ручную кладь и перевозку домашних питомцев. Отметим, что пассажиры уже оформили более 17,5 тыс. электронных перевозочных документов.

Напомним также, что с апреля 2017 года пассажирам также стало доступно официальное мобильное приложение «РЖД Пассажирам». На сегодняшний день его установили уже более 2,5 млн человек. В официальном мобильном приложении можно не только оформить билет на поезд, но и получить информацию о расписании поездов, ранее приобретенных проездных документах, позволяет отследить свой бонусный счет и др.