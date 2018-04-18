Более 1 тыс. человек примут участие в субботнике на федеральном курорте «Нальчик» 

НАЛЬЧИК, 18 апреля. /ТАСС/. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР) организует субботник на курорте федерального значения «Нальчик», в котором, как ожидается, примут участие более 1 тыс. человек. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
"Свыше тысячи человек, в распоряжении которых будут 25 единиц техники, будут привлечены к уборке и благоустройству территории курорта федерального значения «Нальчик». В рамках подготовки к весенне-летнему курортному сезону министерство курортов и туризма КБР выступило с инициативой провести 21 апреля общереспубликанский субботник под девизом «Возродим курорт вместе!» В субботнике примут участие сотрудники республиканских министерств и ведомств, работники организаций, учреждений и предприятий, расположенных в районе Долинска, а также волонтеры", — говорится в сообщении.