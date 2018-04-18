Туристов из Китая стали привлекать для строительства экотроп на Байкале

ИРКУТСК , 18 апреля. / ТАСС /. Туристов из Китая , у которых в последнее время пользуются большой популярностью поездки на Байкал, начали привлекать к участию в волонтерских проектах на заповедных территориях, несколько групп волонтеров из КНР уже приняли участие в строительстве экотроп, новых добровольцев привлекут в предстоящий туристический сезон, сообщила в среду журналистам руководитель межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская тропа» (ББТ) Елена Чубакова.

"Большой наплыв туристов из Китая вызывает неоднозначные оценки экологов и местных жителей. Мы видим позитивный ресурс в этом, и уже успели условно окрестить этот проект «Китайский туризм. 2.0». На недавней выставке «Байкалтур» (проходила в Иркутске в апреле этого года — прим. ТАСС) к нам подходили туроператоры с предложением участвовать группам из Китая в волонтерских проектах, раньше такого интереса не наблюдалось", — сказала она.

По словам Чубаковой, волонтеры из Китая уже успели принять участие в двух зимних проектах на острове Ольхон и в Байкальском заповеднике ( Бурятия ). Кроме того, прошлым летом группа из 20 человек приняла участие в строительстве лестницы на тропе вдоль берега Байкала от Листвянки до поселка Большие Коты.

В этом году проекты ББТ будут проходить в Забайкальском национальном парке (тропа на плато байкальского полуострова Святой Нос); в Баргузинском заповеднике; в Байкальском заповеднике (тропа в долине реки Осиновки и на озеро Фролиха); в Прибайкальском национальном парке (проект на береговой тропе из Больших Котов в поселок Большое Голоустное).

Хранители троп

Кроме того, по итогам летних проектов ББТ планирует назначить своих представителей в населенных пунктах на берегу Байкала.

"Идея — создать опорные точки по Байкалу, чтобы можно было в каждом поселке привлечь на постоянной основе одного или двух местных жителей, которые летом будут реализовывать … программу [по строительству экотроп], событийные мероприятия, а зимой работать с детьми [в рамках экологических образовательных программ]. В этом году мы планируем открыть три таких точки — в поселке Танхой на территории Байкальского заповедника и Северобайкальске (Бурятия), а также в поселке Большое Голоустное ( Иркутская область )", — отметила руководитель организации.

По ее словам, в перспективе «пул» хранителей Байкальских троп может насчитывать порядка 20 сотрудников.