Кисловодскую «канатку» ждёт капитальный ремонт в честь 45-летия

Кисловодской канатной дороге исполняется 45 лет, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Кисловодска

Первый рейс «канатки» состоялся 21 апреля 1973 года, и с тех пор она стала излюбленным транспортом горожан и туристов. Она ежегодно обслуживает около 30 тысяч пассажиров. В их числе спортсмены, проживающие в спортивном комплексе ФГБУ «Юг-спорт». Во время соревнований и тренировок «канаткой» пользуются до 200 членов спортивных команд из России и других стран.

Маршрут дороги проходит над национальным парком «Кисловодский» и составляет 1 743 км. Из панорамных окон открывается вид на основные достопримечательности. Чтобы «канатка» и дальше радовала горожан и туристов, на 2018 год запланирован капитальный ремонт. Необходимо заменить два вагона, установить современное оборудование, благоустроить и привести в порядок станции.