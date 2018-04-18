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Кисловодскую «канатку» ждёт капитальный ремонт в честь 45-летия
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Кисловодскую «канатку» ждёт капитальный ремонт в честь 45-летия 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кисловодской канатной дороге исполняется 45 лет, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Кисловодска.
Первый рейс «канатки» состоялся 21 апреля 1973 года, и с тех пор она стала излюбленным транспортом горожан и туристов. Она ежегодно обслуживает около 30 тысяч пассажиров. В их числе спортсмены, проживающие в спортивном комплексе ФГБУ «Юг-спорт». Во время соревнований и тренировок «канаткой» пользуются до 200 членов спортивных команд из России и других стран.
Маршрут дороги проходит над национальным парком «Кисловодский» и составляет 1 743 км. Из панорамных окон открывается вид на основные достопримечательности. Чтобы «канатка» и дальше радовала горожан и туристов, на 2018 год запланирован капитальный ремонт. Необходимо заменить два вагона, установить современное оборудование, благоустроить и привести в порядок станции.
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