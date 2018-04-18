Первый летний сезон на курорте «Ведучи» в Чечне начнется 24 июня

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Открытие первого летнего сезона на всесезонном курорте «Ведучи» запланировали на 24 июня, подготовка к нему уже началась, сообщает пресс-служба компании «Курорты Северного Кавказа», под управлением которой находится курорт.

"На всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Ведучи» в Чечне начата подготовка к летнему сезону отдыха, открытие которого запланировано на 24 июня. Совместно с резидентами и арендаторами курорта КСК разрабатывает перечень услуг для туристов, формирует тарифную линейку на экскурсионные ски-пассы, ведет работу с туристическими компаниями по включению курорта в обзорные маршруты по республике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на курорте к началу летнего сезона могут организовать летний кинотеатр, велопрокат, детскую зону отдыха с батутами, площадки для командных игр в страйкбол или пейнтбол, зоны активных игр в бадминтон и фрисби. Уже в первом летнем сезоне в «Ведучи» должны начать работу экскурсионные бюро, где будут доступны конные прогулки, туры на квадроциклах и автоэкскурсии к местным достопримечательностям.

В настоящее время кресельная канатная дорога закрыта для проведения плановых профилактических работ, благоустраивается территория курорта и реставрируются объекты, поврежденные в результате сильного штормового ветра в конце марта.

Горнолыжный курорт «Ведучи» в горах Чечни официально открылся 26 января 2018 года. На курорте заработала кресельная канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км зеленой категории сложности (для начинающих). К 2021 году на территории комплекса «Ведучи» планируется построить более 15,4 км горнолыжных трасс и шесть подъемников.

Согласно госпрограмме «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», рассчитанной на период до 2025 года, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей. При реализации планов по развитию «Ведучи» в полном объеме к 2025 году годовой турпоток должен составить 180 тыс. человек, количество мест размещения — 1 тыс., должно быть создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в государственный бюджет должен произойти к 2041 году.