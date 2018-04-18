Нового мэра Калининграда попросили о ночном трамвае

Идею предложил кондуктор трамвайного маршрута номер пять. По его словам, это будет пользоваться спросом у туристов города и тех, кто поздно возвращается домой с работы. Новый мэр и губернатор сказали, что подумают над этим предложением.

По словам Алексея Силанова, это было первое обращение от граждан к нему в новой должности.

Алексей Силанов стал новым главой Калининграда