В дни матчей ЧМ из Москвы в Нижний Новгород запускают дополнительные авиарейсы

Билеты уже поступили в продажу. Для перевозки пассажиров будет использоваться воздушное судно AirbusA320, время в пути 1 час 10 минут. С 18 июня по 7 июля запланировано 24 рейса, сообщили в авиакомпании.

Расписание рейсов позволит болельщикам добраться из Москвы Домодедово ) на матчи в Нижнем Новгороде, проведя некоторое время до и после них в городе.

Матч Швеция Корея , 18 июня в 15:00 Вылет из Москвы в 7:05, прибытие в Нижний Новгород в 8:15. Обратный рейс из Нижнего в 20:05, посадка в Москве в 21:15.

Матч Аргентина Хорватия , 21 июня в 21:00 Вылет из Москвы в 14:35 21 июня, прибытие в Нижний Новгород в 15:45. Обратный рейс из Нижнего 22 июня в 1:35, посадка в Москве в 2:45.

Матч Англия Панама , 24 июня в 15:00 Вылет из Москвы в 6:50, прибытие в Нижний Новгород в 8:00. Обратный рейс из Нижнего в 20:35, посадка в Москве в 21:45.

Матч Швейцария Коста-Рика , 27 июня в 21:00 Вылет из Москвы в 12:40 27 июня, прибытие в Нижний Новгород в 13:50. Обратный рейс из Нижнего 28 июня в 1:35, посадка в Москве в 2:45.

1/8 финала, 1 июля в 21:00 Вылет из Москвы в 12:50 1 июля, прибытие в Нижний Новгород в 13:55. Обратный рейс из Нижнего 2 июля в 1:55, посадка в Москве в 3:05.

1/4 финала, 6 июля в 17:00 Вылет из Москвы в 8:50, прибытие в Нижний Новгород в 10:00. Обратный рейс из Нижнего в 21:55, посадка в Москве в 23:05.

Еще 12 рейсов будут выполнены в эти дни из Нижнего Новгорода в Москву: два 18 июня, 21, 22, два 24, 27, 28 июня, 1, 2, 6 и 7 июля. Подробности можно посмотреть на сайте авиаперевозчика.