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В дни матчей ЧМ из Москвы в Нижний Новгород запускают дополнительные авиарейсы
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В дни матчей ЧМ из Москвы в Нижний Новгород запускают дополнительные авиарейсы 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Билеты уже поступили в продажу. Для перевозки пассажиров будет использоваться воздушное судно AirbusA320, время в пути 1 час 10 минут. С 18 июня по 7 июля запланировано 24 рейса, сообщили в авиакомпании.
Расписание рейсов позволит болельщикам добраться из Москвы (Домодедово) на матчи в Нижнем Новгороде, проведя некоторое время до и после них в городе.
Матч Швеция — Корея, 18 июня в 15:00  Вылет из Москвы в 7:05, прибытие в Нижний Новгород в 8:15. Обратный рейс из Нижнего в 20:05, посадка в Москве в 21:15.
Матч Аргентина — Хорватия, 21 июня в 21:00  Вылет из Москвы в 14:35 21 июня, прибытие в Нижний Новгород в 15:45. Обратный рейс из Нижнего 22 июня в 1:35, посадка в Москве в 2:45.
Матч Англия — Панама, 24 июня в 15:00  Вылет из Москвы в 6:50, прибытие в Нижний Новгород в 8:00. Обратный рейс из Нижнего в 20:35, посадка в Москве в 21:45.
Матч Швейцария — Коста-Рика, 27 июня в 21:00  Вылет из Москвы в 12:40 27 июня, прибытие в Нижний Новгород в 13:50. Обратный рейс из Нижнего 28 июня в 1:35, посадка в Москве в 2:45.
1/8 финала, 1 июля в 21:00  Вылет из Москвы в 12:50 1 июля, прибытие в Нижний Новгород в 13:55. Обратный рейс из Нижнего 2 июля в 1:55, посадка в Москве в 3:05.
1/4 финала, 6 июля в 17:00  Вылет из Москвы в 8:50, прибытие в Нижний Новгород в 10:00. Обратный рейс из Нижнего в 21:55, посадка в Москве в 23:05.
Еще 12 рейсов будут выполнены в эти дни из Нижнего Новгорода в Москву: два 18 июня, 21, 22, два 24, 27, 28 июня, 1, 2, 6 и 7 июля. Подробности можно посмотреть на сайте авиаперевозчика.
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