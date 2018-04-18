Аудиогид по маршруту Вологда — Тотьма — Великий Устюг запустят в 2018 году

"Значимое событие этого года — 20-летие туристического проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза». К этой дате запланирован запуск аудиогида по маршруту Вологда — Тотьма — Великий Устюг. Аудиогид разработают Туристско-информационный центр Вологодской области совместно с журналом National Geographic Traveler и сервисом izi.travel. Запланирован также ряд мероприятий в Великом Устюге, Вологде, Москве и других городах, они сейчас прорабатываются", — рассказал собеседник агентства.

Руководитель департамента отметил, что с большим размахом будет праздноваться в этом году день рождения Деда Мороза, его проводят традиционно 18 ноября. Волшебник соберет у себя сказочных персонажей со всей России и, возможно, зарубежья в рамках проекта «Сказочная Россия». Торжества запланировали на несколько дней.

"Великий Устюг — родина Деда Мороза" — это самый известный бренд Вологодской области, имеющий статус общенационального проекта, он узнаваем за рубежом. Количество туристов с момента создания вотчины, с 1998 года, увеличилось в 92 раза: за 20 лет Великоустюгский район посетили около 2,7 млн человек. В 2017 году — 264,5 тыс. туристов, за январские праздники этого года — более 79 тыс. посетителей. С 2018 года проект является официальным участником межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Сейчас в вотчине работают дом Деда Мороза, тропа сказок, зимний сад, зоосад — филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.