QR-коды появятся на туристических объектах Карачаево-Черкесии 

ЧЕРКЕССК, 18 апреля. /ТАСС/. Туристы, посещающую Карачаево-Черкесию, смогут получать информацию о достопримечательностях республики посредством QR-кодов, установка которых в регионе началась в 2018 году, сообщил в среду ТАСС первый замминистра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.
"Начали установку QR-кодов на туристические объекты республики. Это позволит нашим гостям получить информацию о них, наведя на код мобильный телефон, поддерживающий соответствующую программу. Данные будут доступны на трех языках — русском, английском и китайском. В этом году QR-коды, по предварительным данным, появятся на около 100 туробъектах", — сказал Селипетов.
Первый QR-код в КЧР установили на Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в поселке Нижний Архыз — одном из популярных туристических маршрутов региона.
"Также планируем к этим QR-кодам привязать номера единой службы инструкторов и гидов. Туристы, посещающую нашу республику, должны получать качественные услуги профессиональных гидов и инструкторов. В последние годы вопросам совершенствования инфраструктуры курортов, благоустройству турмаршрутов, повышению уровня сервиса руководство КЧР уделяет пристальное внимание", — отметил замминистра.
Туристический поток в Карачаево-Черкесию в январе-марте 2018 года составил порядка 400 тыс. человек, что на 11% выше показателя за аналогичный период 2017 года. Наиболее востребованным курортом в первом квартале текущего года стал поселок Домбай, который посетили 180 тыс. туристов. В числе самых популярных мест отдыха в КЧР — курорт «Архыз», Тебердинский биосферный заповедник, туристический комплекс «Медовые водопады». Большой популярностью у гостей республики также пользуются Софийская поляна, Санчарский перевал, где находятся Кислые источники, Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс, на территории которого сохранились древнейшие храмы первой четверти Х века, Лик Христа (IX-X веков) — самая древняя наскальная икона в России.