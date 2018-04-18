QR-коды появятся на туристических объектах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК , 18 апреля. / ТАСС /. Туристы, посещающую Карачаево-Черкесию , смогут получать информацию о достопримечательностях республики посредством QR-кодов, установка которых в регионе началась в 2018 году, сообщил в среду ТАСС первый замминистра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов

"Начали установку QR-кодов на туристические объекты республики. Это позволит нашим гостям получить информацию о них, наведя на код мобильный телефон, поддерживающий соответствующую программу. Данные будут доступны на трех языках — русском, английском и китайском. В этом году QR-коды, по предварительным данным, появятся на около 100 туробъектах", — сказал Селипетов.

Первый QR-код в КЧР установили на Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в поселке Нижний Архыз — одном из популярных туристических маршрутов региона.

"Также планируем к этим QR-кодам привязать номера единой службы инструкторов и гидов. Туристы, посещающую нашу республику, должны получать качественные услуги профессиональных гидов и инструкторов. В последние годы вопросам совершенствования инфраструктуры курортов, благоустройству турмаршрутов, повышению уровня сервиса руководство КЧР уделяет пристальное внимание", — отметил замминистра.