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У Самарской области появилась официальная символика
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У Самарской области появилась официальная символика 

63.ru 55 минут назад
Фото: 63.ru
В среду, 18 апреля, в правительстве утвердили официальную символику Самарской области. Об этом 63.ru сообщила консультант департамента туризма Мария Густарева.
— Логотип представляет себой символическое изображение очертаний Самарской области на карте — сердце, в центре которого течет река Волга. Цвета — синий и зеленый — символизируют опять же реку, а также природные богатства региона — Самарскую Луку и Жигулевские горы, — рассказали в департаменте туризма.
Символику разместят на стоянках транспорта для туристов и других объектах туристической инфраструктуры.
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