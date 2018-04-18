У Самарской области появилась официальная символика

В среду, 18 апреля, в правительстве утвердили официальную символику Самарской области . Об этом 63.ru сообщила консультант департамента туризма Мария Густарева.

— Логотип представляет себой символическое изображение очертаний Самарской области на карте — сердце, в центре которого течет река Волга. Цвета — синий и зеленый — символизируют опять же реку, а также природные богатства региона — Самарскую Луку и Жигулевские горы, — рассказали в департаменте туризма.

Символику разместят на стоянках транспорта для туристов и других объектах туристической инфраструктуры.