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На курорте «Ведучи» в летнем сезоне собираются открыть велопрокат и кинотеатр под открытым небом
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На курорте «Ведучи» в летнем сезоне собираются открыть велопрокат и кинотеатр под открытым небом 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
На чеченском туристско-рекреационном комплексе «Ведучи» 24 июня откроется первый летний сезон. Для отдыхающих планируют открыть летний кинотеатр, обустроить зоны активных игр, а также организовать конные и автоэкскурсии.
В ходе подготовки к летнему сезону отдыха АО «Курорты Северного Кавказа» совместно с резидентами и арендаторами курорта разрабатывает перечень услуг, формирует тарифную линейку на экскурсионные ски-пассы и ведет работу по включению курорта в обзорные маршруты по республике, сообщает пресс-служба АО «КСК».
«Рассматривается возможность организации летнего кинотеатра, велопроката, детской зоны отдыха с батутами, площадки для командных игр в страйкбол или пейнтбол, зоны активных игр в бадминтон и фрисби», — отмечается в сообщении.
Кроме того, на курорте планируют открыть экскурсионные бюро, которые будут предлагать туристам конные прогулки, туры на квадроциклах и автоэкскурсии к достопримечательностям региона.
Сейчас на курорте продолжается благоустройство территории, а также ведутся ремонтные работы на объектах, поврежденных в результате сильного штормового ветра в горных районах Чечни в конце марта.
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