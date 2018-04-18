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Авиакомпания начала проверку по факту срыва рейса из «Внукова» из‑за шмелей
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Авиакомпания начала проверку по факту срыва рейса из «Внукова» из‑за шмелей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Авиакомпания «Россия» проводит проверку по факту разгерметизации контейнера, из-за чего оттуда вылетели 10 особей шмелей, в результате этого был сорван рейс Москва — Симферополь, сообщил РИАМО в среду представитель компании.
Он уточнил, что во время загрузки багажа на воздушное судно авиакомпании «Россия», готовившееся к выполнению рейса FV6143 из аэропорта «Внуково» в Симферополь, предположительно обслуживающей организацией была нарушена герметичность контейнера, перевозившего насекомых.
«В результате из контейнера вылетело около 10 особей специально выведенного вида шмелей. Данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека. Службами компании проводится проверка случившегося», — сказал собеседник агентства.
По его словам, авиакомпания в соответствии с международными авиационными правилами приняла незамедлительное решение о замене воздушного судна для выполнения данного рейса. Резервный самолет вылетел в 11:10.
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