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Руководители Карелии стали VIP-клиентами аэропортов России
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Руководители Карелии стали VIP-клиентами аэропортов России 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Правительство республики заключило контракт на обслуживание главы Карелии и двух его заместителей в залах официальных лиц и делегаций.
Руководителей Карелии будут обслуживать в аэропортах России, как VIP-клиентов. Об этом сегодня пишет «Черника».
Издание заинтересовал госконтракт №АП-83/18 от 12.022018 года, заключенный между администрацией главы республики и ФГУП «Президент-Сервис» на оказание услуг по обслуживанию пассажиров в залах официальных лиц и делегаций аэропортов (ЗОЛД). В их состав входят аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово», «Пулково» г. Санкт-Петербурга, г. Сочи, г. Владивостока, г. Казани, г. Симферополя. Согласно ему исполнитель (ФГУП «Президент-Сервис») обязуется помогать VIP-клиентам при прохождение таможенного контроля, при посадке и высадке из воздушного судна и так далее. Все это будет делаться согласно прейскуранта.
Например, обслуживание пассажира по прилету и отлету обойдется в 10 тысяч рублей, а аренда комнаты переговоров — в 2000 тысячи рублей. Цена контракта составляет 150 тысяч рублей. Он составлен для трех человек — это глава Карелии Артур Парфенчиков, премьер-министр правительства республики Александр Чепик и заместитель главы Республики Карелия Владимир Любарский.
По материалам: ptzgovorit.ru
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