Week&Tick: «пакетные» поездки на фестивали и матчи по всему миру

В Рунете появился новый сервис для путешественников. Речь не идет об очередном поисковике билетов или сайте для бронирования отелей — Week&Tick создан для покупки «под ключ» определенного типа коротких поездок — на культурные события вроде концертов и музыкальных фестивалей или спортивные матчи.

Фактически сервис предлагает сэкономить время, которого при отдельных бронированиях перелета и жилья, а также покупке электронных билетов на само мероприятие, может уйти не один час. Последний пункт, как правило, оказывается наиболее сложным — вместо удобных сайтов-агрегаторов авиабилетов и отелей с переведенным на русский интерфейсом приходится пользоваться зачастую неидеальным (и англоязычным — это если повезёт) сайтом организаторов.

Week&Tick следит за самыми популярными мероприятиями в области спорта, искусства и культуры, и формирует для посетителей готовые пакеты «билет + отель + авиаперелёт», которые можно купить в один клик. Пользователь выбирает интересное мероприятие и сразу же получает варианты перелёта и проживания на подходящие даты.

При этом система позволяет указать ценовую категорию перелета и жилья, так что сервис актуален и для не особо считающих деньги путешественников, и для тех, кто стремится сэкономить. Разработчики Week&Tick обещают не брать с пользователей ни копейки сверх номинальной цены всех составляющих пакета. Видимо, зарабатывать сервис намерен на агентских скидках.

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Заработал Week&Tick 6 апреля и на данный момент предлагает «пакеты» на более чем 30 мероприятий с вылетами из 5 городов России Казани . Если заинтересовавшего мероприятия нет в списке, посетитель сайта может оставить заявку на подбор нужных билетов, можно (при наличии рейсов) организовать и вылет из другого города.

В будущем разработчики сервиса рассчитывают добавить в него аренду автомобилей, рекомендации ресторанов и другие возможности.