«Согаз» застраховал ответственность РЖД перед пассажирами

"Застрахована гражданская ответственность ОАО «РЖД» перед перевозимыми пассажирами, в том числе перед пассажирами Московского центрального кольца, высокоскоростных поездов «Сапсан» и других поездов формирования ОАО «РЖД»", — отмечается в сообщении.

Срок действия договора — один год.

Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, при гибели пассажира на транспорте страховщик выплачивает родственникам компенсацию в размере 2,025 млн рублей. Пострадавшим пассажирам выплачивается компенсация в зависимости от тяжести травм, также покрывается вред имуществу пассажиров.