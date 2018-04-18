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«Согаз» застраховал ответственность РЖД перед пассажирами
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«Согаз» застраховал ответственность РЖД перед пассажирами 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Компания «Согаз» по итогам открытого конкурса заключила с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Об этом говорится в сообщении страховщика.
"Застрахована гражданская ответственность ОАО «РЖД» перед перевозимыми пассажирами, в том числе перед пассажирами Московского центрального кольца, высокоскоростных поездов «Сапсан» и других поездов формирования ОАО «РЖД»", — отмечается в сообщении.
Срок действия договора — один год.
Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, при гибели пассажира на транспорте страховщик выплачивает родственникам компенсацию в размере 2,025 млн рублей. Пострадавшим пассажирам выплачивается компенсация в зависимости от тяжести травм, также покрывается вред имуществу пассажиров.
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