«Согаз» застраховал ответственность РЖД перед пассажирами 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Компания «Согаз» по итогам открытого конкурса заключила с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Об этом говорится в сообщении страховщика.
"Застрахована гражданская ответственность ОАО «РЖД» перед перевозимыми пассажирами, в том числе перед пассажирами Московского центрального кольца, высокоскоростных поездов «Сапсан» и других поездов формирования ОАО «РЖД»", — отмечается в сообщении.
Срок действия договора — один год.
Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, при гибели пассажира на транспорте страховщик выплачивает родственникам компенсацию в размере 2,025 млн рублей. Пострадавшим пассажирам выплачивается компенсация в зависимости от тяжести травм, также покрывается вред имуществу пассажиров.