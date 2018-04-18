Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-марте вырос почти на 16% — до 1,71 млн человек

Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-марте 2018 г. составил более 1,71 млн человек, что на 15,9% больше показателя за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«UTair подвел итоги работы за первые три месяца 2018 г. Авиакомпания перевезла 1 млн 715 тыс. 402 пассажира, что на 15,9% выше аналогичного периода прошлого года (плюс 16% на внутренних и плюс 15% на международных направлениях). Коэффициент занятости кресел вырос на 8,1 процентных пунктов — до 76,7%», — говорится в сообщении.

Президент «UTair-Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков отметил, что с начала года авиакомпания запустила прямые рейсы по доступным базовым тарифам между Сибирью, Поволжьем и югом страны, увеличила частоту полетов из Москвы в регионы.

Он подчеркнул, что растет пассажиропоток на международных рейсах в Берлин, Милан , Мюнхен и Вену , которые UTair открыл в 2017 г.