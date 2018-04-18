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Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-марте вырос почти на 16% — до 1,71 млн человек
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Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-марте вырос почти на 16% — до 1,71 млн человек 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Пассажиропоток авиакомпании UTair в январе-марте 2018 г. составил более 1,71 млн человек, что на 15,9% больше показателя за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«UTair подвел итоги работы за первые три месяца 2018 г. Авиакомпания перевезла 1 млн 715 тыс. 402 пассажира, что на 15,9% выше аналогичного периода прошлого года (плюс 16% на внутренних и плюс 15% на международных направлениях). Коэффициент занятости кресел вырос на 8,1 процентных пунктов — до 76,7%», — говорится в сообщении.
Президент «UTair-Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков отметил, что с начала года авиакомпания запустила прямые рейсы по доступным базовым тарифам между Сибирью, Поволжьем и югом страны, увеличила частоту полетов из Москвы в регионы.
Он подчеркнул, что растет пассажиропоток на международных рейсах в Берлин, Милан, Мюнхен и Вену, которые UTair открыл в 2017 г.
«В 2018 г. авиакомпания планирует ввести новые направления за рубежом и по России», — добавил П. Пермяков.
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