После взрыва двигателя на рейсе Southwest Airlines женщину засосало в окно

Через 20 минут после взлета на борту прогремел взрыв, в результате которого осколки фюзеляжа повредила окно. Пассажирку, которая находилась рядом с иллюминатором, наполовину засосало наружу.

Пассажиры самолета попытались помочь женщине, но не смогли спаси ее. Это был первый случай смерти человека на борту американской авиакомпании начиная с 2009 года.