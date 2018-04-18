После взрыва двигателя на рейсе Southwest Airlines женщину засосало в окно 

Через 20 минут после взлета на борту прогремел взрыв, в результате которого осколки фюзеляжа повредила окно. Пассажирку, которая находилась рядом с иллюминатором, наполовину засосало наружу.
Пассажиры самолета попытались помочь женщине, но не смогли спаси ее. Это был первый случай смерти человека на борту американской авиакомпании начиная с 2009 года.
Бюро национальной траснпортной безопасности США, при этом, говорит о том, что им неизвестны случаи, когда пассажиров во время полета засасывало в иллюминаторы. Но известно, что в 1989 году в грузовом самолете United во время перелета отлетела дверь — девять человек высосало из самолета.