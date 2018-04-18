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Utair увеличила перевозку пассажиров на 15,9% за I квартал 2018 года
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Utair увеличила перевозку пассажиров на 15,9% за I квартал 2018 года 

Rambler News Service 1 час назад
Авиакомпания Utair в I квартале 2018 года перевезла 1,7 млн пассажиров — на 15,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в компании.
Отмечается, что на 16% увеличился внутренний пассажиропоток, а международный — на 15%. Производственный налет на воздушных судах достиг 44 031 часа. Это на 3,44% больше, чем в январе — марте 2017 года.
«С начала года авиакомпания запустила прямые рейсы по доступным базовым тарифам между Сибирью, Поволжьем и югом страны, увеличила частоту полетов из Москвы в регионы», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Utair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям, в ее парке находятся 65 самолетов. Штаб-квартира Utair располагается в Сургуте. В прошлом году авиаперевозчик открыл рейсы в Берлин, Милан, Мюнхен и Вену. Пассажиропоток компании за 2017 год вырос на 9,6% — до 7,3 млн пассажиров.
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