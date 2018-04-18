Utair увеличила перевозку пассажиров на 15,9% за I квартал 2018 года

Авиакомпания Utair в I квартале 2018 года перевезла 1,7 млн пассажиров — на 15,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в компании.

Отмечается, что на 16% увеличился внутренний пассажиропоток, а международный — на 15%. Производственный налет на воздушных судах достиг 44 031 часа. Это на 3,44% больше, чем в январе — марте 2017 года.

«С начала года авиакомпания запустила прямые рейсы по доступным базовым тарифам между Сибирью, Поволжьем и югом страны, увеличила частоту полетов из Москвы в регионы», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков