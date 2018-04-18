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Шмели атаковали пассажиров рейса Москва — Симферополь
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Шмели атаковали пассажиров рейса Москва — Симферополь 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Рейс должен был отправиться в путь в 9.35 по московскому времени, однако из-за нападения шмелей вылет был отложен.
В среду, 18 марта, пассажиры, путешествующие авиакомпанией «Россия», не смогли вылететь из московского аэропорта «Внуково» в Симферополь из-за внезапной атаки шмелей, сообщают РИА «Новости».
Перед самым взлетом в салон самолета влетело около десяти особей специально выведенного вида шмелей.
Отмечается, что насекомые не опасны для здоровья человека.
Тем не менее, авиакомпанией было принято решение поменять воздушное судно.
Так, самолет вылетел с задержкой в 11:10, в то время как изначальное время отлета было запланировано на 9:35.
Сейчас авиакомпания проводит расследование этого случая.
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