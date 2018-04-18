Спрос иностранцев на авиаперелёты в Ростов на ЧМ-2018 вырос в 24 раза

Спрос на авиабилеты в Ростов-на-Дону среди иностранных туристов, желающих попасть на чемпионата мира по футболу, вырос в 24 раза

Об этом сообщают специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru. Они оценили интерес иностранных болельщиков к авиапутешествиям в Ростов-на-Дону, проанализировав статистику запросов на билеты.

Прогнозируется, что самая большая группа болельщиков в донскую столицу прилетит из Швейцарии . Заинтересованность жителей этой альпийской страны к перелетам в «Платов» выросла в 18 раз.

На втором месте оказались болельщики из Германии . Замыкают топ-5 американцы, итальянцы и датчане. Любопытно, что фанаты футбола из Северной Америки живо интересуются всеми российскими городами, которые будут принимать чемпионат мира-2018. И это несмотря на то, что сборная США не смогла пройти отборочный тур и не будет участвовать в матчах на территории нашей страны.

«Жители Швейцарии, например, в прошлом году стояли на десятом месте по количеству туристов в городе, а теперь, продемонстрировав многократный рост интереса, занимают первую позицию. Вероятно, это связано с тем, что сборная Швейцарии в рамках мундиаля впервые выступит именно на стадионе «Ростов Арена», — рассказывает Ирина Рябовол , представитель momondo.ru.