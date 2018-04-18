Мобильное приложение maps.me обновили вкладкой с туристскими маршрутами для болельщиков ЧМ-2018

«В апреле текущего года мы подписали соглашение с Mail.ru Group, это соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках приложения мы разработали целый ряд туристских маршрутов для болельщиков, их оцифровка и размещение в мобильном приложении — это очень важно — сделает доступ очень простым, понятным. Это сделает очень комфортным, понятным, простым путешествие по всем регионам проведения ЧМ. Это все будет предоставлено на основных языках проведения чемпионата, будут представлены маршруты по 11 городам», — сообщил О. Сафонов.

Он также отметил, что маршруты будут включать в себя достопримечательности, места для отдыха и просмотра матчей, музеи и многое другое.

«Они будут включать в себя и достопримечательности, и музеи, объекты, показы, исторические места, те места, где можно будет отдохнуть, посмотреть матчи. Нажав на объект, можно будет прочитать подробное описание, посмотреть фотографии», — добавил О. Сафонов.

В свою очередь, руководитель maps.me Евгений Лисовский добавил, что частично проект уже запущен.

«Проект уже запущен, пока только на двух языках, ближе к ЧМ он будет также доступен на французском, итальянском, китайском и других языках. На следующей неделе у нас выходит обновление приложения, там это все уже будет доступно», — отметил Е. Лисовский.