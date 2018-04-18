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Мобильное приложение maps.me обновили вкладкой с туристскими маршрутами для болельщиков ЧМ-2018
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Мобильное приложение maps.me обновили вкладкой с туристскими маршрутами для болельщиков ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) совместно с Mail.ru Group представило обновление для мобильного приложения maps.me, в котором представлены туристические маршруты для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом в рамках пресс-конференции «Новые туристические возможности для посетителей и участников ЧМ по футболу в России» сообщил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
«В апреле текущего года мы подписали соглашение с Mail.ru Group, это соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках приложения мы разработали целый ряд туристских маршрутов для болельщиков, их оцифровка и размещение в мобильном приложении — это очень важно — сделает доступ очень простым, понятным. Это сделает очень комфортным, понятным, простым путешествие по всем регионам проведения ЧМ. Это все будет предоставлено на основных языках проведения чемпионата, будут представлены маршруты по 11 городам», — сообщил О. Сафонов.
Он также отметил, что маршруты будут включать в себя достопримечательности, места для отдыха и просмотра матчей, музеи и многое другое.
«Они будут включать в себя и достопримечательности, и музеи, объекты, показы, исторические места, те места, где можно будет отдохнуть, посмотреть матчи. Нажав на объект, можно будет прочитать подробное описание, посмотреть фотографии», — добавил О. Сафонов.
В свою очередь, руководитель maps.me Евгений Лисовский добавил, что частично проект уже запущен.
«Проект уже запущен, пока только на двух языках, ближе к ЧМ он будет также доступен на французском, итальянском, китайском и других языках. На следующей неделе у нас выходит обновление приложения, там это все уже будет доступно», — отметил Е. Лисовский.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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