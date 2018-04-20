Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае

Москва , 20 апреля — «Вести. Экономика». Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие горные курорты пользуются наибольшей популярностью на майские праздничные выходные. Рейтинг представлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов с 29 апреля по 10 мая 2018 года.1. Красная Поляна В Красной Поляне в дни майских праздников предлагается большое разнообразие программ активного отдыха, треккинга и гастрономии. По данным Tvil.ru, туристы бронируют жильё для отдыха в Красной Поляне в первую декаду мая в среднем на пять ночей и тратят на проживание менее трёх тысяч рублей в сутки. В 2008 году введён в эксплуатацию горнолыжный комплекс «Горная карусель», имеющий три очереди современной канатной дороги гондольного типа и шестикресельную канатную дорогу. C 29 января 2011 года в режиме тестовой эксплуатации начал работать современный горнолыжный комплекс «Роза Хутор», на трассах которого были проведены соревнования Зимних Олимпийских игр 2014 года по горнолыжному спорту, сноуборду и фристайлу. При проектировании и строительстве горнолыжных трасс учитывались все современные требования по организации проведения соревнований самого высокого уровня. По мнению некоторых спортсменов горнолыжные трассы комплекса Роза Хутор являются одними из лучших в мире. Девственная природа этого округа привлекает не только спортсменов, но и экотуристов. Здесь есть все для хорошего отдыха: море, горы, чистый воздух, прекрасное обслуживание, уютные гостиницы и базы отдыхов. 2. Шерегеш Туристы бронируют жилье для отдыха в Шерегеше в среднем на 3,5 ночи и тратят на проживание около 3 тысяч рублей в сутки. Шерегеш — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области у подножия горы Зелёная. С начала 2000-х годов Шерегеш известен как горнолыжный курорт. За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тысяч в год до 980 тысяч в год. Трассы расположены на склонах горы Зелёная, у подножия которой расположено около 50 гостиниц разного типа. Горнолыжный сезон длится с ноября по май. Зона катания образована из четырёх вершин — горы Мустаг, Зелёная, Курган и Утуя. В Шерегеше действует не менее 50 гостиниц. Большинство находится на горе Зелёная.3. Хибины В Хибинах туристы остаются на отдых в среднем на 3 ночи и тратя на проживание около 2,5 тысяч рублей. Хибины — крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Основные зоны катания в Хибинах сосредоточены вокруг Кировска. В черту города входит Северный склон горы Айкуайвенчорр, там расположен горнолыжный комплекс «Коласпортлэнд». На Южном склоне этой же горы — горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» или BigWood.

Фото:Хибины.com В 25 км от города, в микрорайоне Кукисвумчорр, на одноименной горе располагается горнолыжный комплекс с таким же названием. Во всех зонах катания есть трассы и для новичков, и для профессионалов. Район катания Кукисвумчорр отличается продолжительными спусками протяженностью от 2000 до 2500 м. Везде имеются зоны для фрирайда.