Названы самые дешевые курортные направления Европы

Сюда относится чашка кофе, бутылка Кока-Колы в кафе; бутылка местного пива, бокал вина в баре; 1,5-литровая бутылка минералки в супермаркете; тюбик с репеллентом и кремом от солнца; обед из двух блюд для двоих в ресторане за исключением напитков; ужин из трех блюд на двоих с вином, сообщает The Telegraph

Пятый год подряд лидирующую позицию занимает черноморский курорт Солнечный берег в Болгарии . Обед на двоих здесь обойдется в $12,3, а общая сумма за перечисленные выше девять позиций составит $62,3. Болгария уже давно является одним из самых дешевых уголков Европы, и ее дальнейшее пребывание вне еврозоны означает, что ситуация вряд ли изменится.

Более интересным моментом является то, что на втором месте оказался Мармарис , общая сумма затрат в котором составила $81,5. Такому положению турецкий курорт обязан заметному падению курса турецкой лиры. Несмотря на политические волнения в стране в последнее время и жесткую политику президента Эрдогана путешественники по-прежнему посещают местные курорты вроде Мармариса и Бодрума из-за доступных цен.

В список самых дорогих курортов в этом году попали Сорренто, Ибица и Лимассол.

Кстати, недавно был составлен рейтинг самых дорогих городов по стоимости аренды жилья.

ТОП-18 курортов для выгодных путешествий: