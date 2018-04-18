Названы самые дешевые курортные направления Европы 

Сюда относится чашка кофе, бутылка Кока-Колы в кафе; бутылка местного пива, бокал вина в баре; 1,5-литровая бутылка минералки в супермаркете; тюбик с репеллентом и кремом от солнца; обед из двух блюд для двоих в ресторане за исключением напитков; ужин из трех блюд на двоих с вином, сообщает The Telegraph.
Пятый год подряд лидирующую позицию занимает черноморский курорт Солнечный берег в Болгарии. Обед на двоих здесь обойдется в $12,3, а общая сумма за перечисленные выше девять позиций составит $62,3. Болгария уже давно является одним из самых дешевых уголков Европы, и ее дальнейшее пребывание вне еврозоны означает, что ситуация вряд ли изменится.
Более интересным моментом является то, что на втором месте оказался Мармарис, общая сумма затрат в котором составила $81,5. Такому положению турецкий курорт обязан заметному падению курса турецкой лиры. Несмотря на политические волнения в стране в последнее время и жесткую политику президента Эрдогана путешественники по-прежнему посещают местные курорты вроде Мармариса и Бодрума из-за доступных цен.
В список самых дорогих курортов в этом году попали Сорренто, Ибица и Лимассол.
Кстати, недавно был составлен рейтинг самых дорогих городов по стоимости аренды жилья.
ТОП-18 курортов для выгодных путешествий:
Солнечный берег (Болгария) — $62,3 Мармарис (Турция) — $81,5 Альгарве (Португалия) — $97,8 Коста-дель-Соль (Испания) — $102,6 Крит (Греция) — $116,6 Коста-Бланка (Испания) — $119,8 Пафос (Греция) — $126,8 Корфу (Греция) — $130,8 Задар (Хорватия) — $140,7 Слиема (Мальта) — $141,3 Халкидики (Греция) — $143,8 Лиссабон (Португалия) — $145,1 Пореч (Хорватия) — $152,4 Мальорка (Испания) — $155,4 Ницца (Франция) — $163,3 Лимассор (Кипр) — $167,3 Ибица (Испания) — $169 Сорренто (Италия) — $175,8