Регистрация на авиарейс: 60 мин до вылета вместо 40

Москва , 18 апреля — «Вести. Экономика». Крупнейшие российские авиаперевозчики попросили Минтранс предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут.

По мнению «Аэрофлота», введение новой нормы увеличит своевременность вылетов, что отвечает интересам пассажиров и авиакомпаний. В Минтрансе подтвердили, что вопрос обсуждала рабочая группа при общественном совете министерства.

В свою очередь глава экспертного совета по туризму при комитете СФ по социальной политике Игорь Фомин заявил, что предложение авиакомпаний необходимо дополнительно проработать. «Любому пассажиру, особенно туристу, важно вылететь побыстрее и без лишней волокиты. И в авиации всегда боролись за сокращение времени аэропортовых процедур. Но сейчас мы неожиданно сталкиваемся с противоположной тенденцией. С другой стороны, действительно, могут быть технологические ограничения, которые нельзя обойти. Не исключаю, что в каких-то случаях авиакомпаниям можно дать право заканчивать регистрацию на рейс раньше», — подчеркнул Фомин.

Сейчас пассажир имеет право зарегистрироваться на рейс и сдать свой багаж за 40 минут до вылета. При этом посадка в самолет заканчивается за 20 минут до отправления.

В крупных российских аэропортах пассажир не всегда успевает за 20 минут пройти спецконтроль, а в случае международного перелета — еще пограничный и таможенный контроль. Это приводит к задержкам рейсов, зачастую пассажиров не допускают в самолет из-за опоздания на посадку.