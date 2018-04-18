Регистрация на авиарейс: 60 мин до вылета вместо 40 

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Крупнейшие российские авиаперевозчики попросили Минтранс предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40 минут.
Фото avia-mir.ru "Аэрофлот" предложил Минтрансу дать перевозчикам право завершать регистрацию на рейс за 60 минут до назначенного времени вылета. Предложение поддержали авиакомпания S7 и Российский союз туриндустрии (РСТ), сообщает издание "Известия". В ближайшее время предложение обсудят эксперты Госдумы и Совета Федерации (СФ).
По мнению «Аэрофлота», введение новой нормы увеличит своевременность вылетов, что отвечает интересам пассажиров и авиакомпаний. В Минтрансе подтвердили, что вопрос обсуждала рабочая группа при общественном совете министерства.
В свою очередь глава экспертного совета по туризму при комитете СФ по социальной политике Игорь Фомин заявил, что предложение авиакомпаний необходимо дополнительно проработать. «Любому пассажиру, особенно туристу, важно вылететь побыстрее и без лишней волокиты. И в авиации всегда боролись за сокращение времени аэропортовых процедур. Но сейчас мы неожиданно сталкиваемся с противоположной тенденцией. С другой стороны, действительно, могут быть технологические ограничения, которые нельзя обойти. Не исключаю, что в каких-то случаях авиакомпаниям можно дать право заканчивать регистрацию на рейс раньше», — подчеркнул Фомин.
Сейчас пассажир имеет право зарегистрироваться на рейс и сдать свой багаж за 40 минут до вылета. При этом посадка в самолет заканчивается за 20 минут до отправления.
В крупных российских аэропортах пассажир не всегда успевает за 20 минут пройти спецконтроль, а в случае международного перелета — еще пограничный и таможенный контроль. Это приводит к задержкам рейсов, зачастую пассажиров не допускают в самолет из-за опоздания на посадку.