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Глубина продаж круизов на Северный полюс достигает июля 2019 года
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Глубина продаж круизов на Северный полюс достигает июля 2019 года 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Круизы на северный полюс осуществляют Poseidon Expeditions и Quark Expeditions, которые разделяют между собой обслуживание пяти сезонных туристических рейсов, осуществляемых атомным ледоколом «50 лет Победы» «Атомфлота».
Между компаниями заключена договоренность о предоставлении равной стоимости туров в данном направлении. Место в каюте «стандарт» стоит $28 695. В один год Poseidon Expeditions выполняет 3 заезда, Quark Expeditions — 2, в следующий год компании сменяют друг друга.
«Северный полюс чаще всех посещают граждане КНР, стран ЕС и США. Средний возраст туристов превышает 50 лет. — отмечает А. Кормильцева. — Однако, по статистике, более молодую адуиторию составляют путешественники из КНР и России. Особый интерес к поездкам на ледоколе проявляют китайцы. Были случаи когда гости из Поднебесной занимали все доступные 128 мест в ледоколе».
Основную часть времени пассажиры проводят на борту ледокола с высадкой на Земле Франца-Иосифа. Поэтому для пассажиров нет возрастных и физических ограничений.
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