В Подмосковье планируют к ЧМ-2018 открыть 10 новых гостиниц общей площадью почти 70 тыс. кв. м

«Согласно планам строительства, в Подмосковье в первом полугодии откроется 10 новых гостиниц. Таким образом, в преддверии чемпионата мира по футболу гостиничный комплекс увеличится на 66, 8 тыс. кв. м. В частности, две новые гостиницы появятся в Мытищах , по одной в Сергиевом Посаде, Апрелевке Подольске , а также конференц-отель в Дмитровском районе и парк-отель «Софрино» в Пушкинском районе, а также санаторий «Пестово» в Рузском районе, по одной гостинице в Красногорске и Клину»», — сообщили в пресс-службе ЦСС.

В ведомстве также отметили, что помимо этих 10 гостиниц, до конца года в эксплуатацию планируется ввести еще пять гостиничных комплексов общей площадью 41 тыс. кв. м.

«В их числе: гостинично-ресторанный комплекс со СПА в Дмитрове , две гостиницы в Мытищах, одна в Химках и гостиница в Можайском районе (сельское поселение Борисовское)», — сообщили в пресс-службе отметив, что с 2014 по 2017 г. гостиничный фонд региона пополнился объектами общей площадью более 237 тыс. кв. м., и еще более 500 тыс. кв. м находится в стадии строительства.

По данным Минкультуры региона, на сегодня в Московской области гостей принимают 660 коллективных средств размещения, одновременно в них могут разместиться 84 тыс. туристов.

«Напомним, в Подмосковье сконцентрировано наибольшее количество площадок для команд ЧМ-2018: в 11 муниципалитетах расположено 17 тренировочных баз. Перед чемпионатом мира по футболу и во время его проведения загруженность гостиниц Подмосковья будет контролироваться постоянно. Еженедельный мониторинг загрузки гостиниц с 12 марта проводит областное министерство культуры совместно с Федерацией отельеров и рестораторов Московской области. Результаты мониторинга направляются в Федеральное агентство по туризму », — пояснили в министерстве.

В пресс-службе ведомства также отметили, что отели области сами инициируют прохождение классификации «на звездность», несмотря на то, что по федеральному закону, принятому в январе 2018 г., классификация гостиниц будет обязательной с 2019 г.

«На сегодня в Подмосковье классифицировано 126 коллективных средств размещения, среди которых — семь пятизвездочных гостиниц, 23 — четырехзвездочных, 37 — трехзвездочных, две гостиницы относятся к категории «две звезды» и еще четыре — к категории «одна звезда». Гостиницы категории «пять звезд» расположены в Истре , Красногорске, Сергиевом Посаде, Химках, Нахабино , Солечногорске, Серпуховском районе. Больше всего сертифицированных гостиниц (13) находится на территории Одинцовского района», — уточнили в пресс-службе ведомства.