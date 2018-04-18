Ростовчане за 1999 рублей смогут на поезде уехать в Москву

ОАО «Российские железные дороги» ввели специальное предложение: теперь уехать из Ростова-на-Дону в Москву можно всего лишь за 1999 рублей. Речь идет о верхней купейной полке фирменного поезда «№19/20, сообщает сетевое издание Travel.ru.

Билеты следует купить в срок до 23 апреля, доступные по такой цене даты поездок — с 13 мая по 13 июня, за исключением 9 июня из Москвы и 12 июня из Ростова-на-Дону.

Чтобы получить в итоге такую низкую стоимость, нужно брать билет с конечными Москва и Ростов. Таким образом, желающие ехать по более короткому маршруту также могут воспользоваться спецпредложением, однако билеты надо покупать на полный маршрут, а использовать их можно и на его части.