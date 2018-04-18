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Нижегородцам расскажут, как отправиться в путешествие с любым бюджетом
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Нижегородцам расскажут, как отправиться в путешествие с любым бюджетом 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Известный путешественник из Читы Кирилл Чеузов расскажет нижегородцам, как отправиться в путешествие с любым бюджетом
Как сообщается на страничке путешественника в одной из социальных сетей, 18 апреля, в среду, он проведет бесплатный мастер-класс в Нижнем Новгороде.
В его рамках путешественник также даст рабочие инструменты, советы и лайфхаки для комфортных путешествий по миру, предложит готовый маршрут для первого путешествия и расскажет о визах, страховках, заработке в пути и многом другом.
Мероприятие пройдет в ДК «Полиграф» на ул. Варварской, 32 в 19-00.
Фото: страница Кирилла Чеузова в социальной сети
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