Нижегородцам расскажут, как отправиться в путешествие с любым бюджетом

Известный путешественник из Читы Кирилл Чеузов расскажет нижегородцам, как отправиться в путешествие с любым бюджетом

Как сообщается на страничке путешественника в одной из социальных сетей, 18 апреля, в среду, он проведет бесплатный мастер-класс в Нижнем Новгороде.

В его рамках путешественник также даст рабочие инструменты, советы и лайфхаки для комфортных путешествий по миру, предложит готовый маршрут для первого путешествия и расскажет о визах, страховках, заработке в пути и многом другом.

Мероприятие пройдет в ДК «Полиграф» на ул. Варварской, 32 в 19-00.

Фото: страница Кирилла Чеузова в социальной сети