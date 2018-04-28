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Двухкилометровая пробка растянулась на юге Волгограда из-за дорожников
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Двухкилометровая пробка растянулась на юге Волгограда из-за дорожников 

v1.ru 54 минуты назад
Фото: v1.ru
Пробка длиной почти в два с половиной километра растянулась в Кировском районе Волгограда на улице Лазоревой. Машины движутся в районе остановки «7-я Площадка» со скоростью не больше 10 километров в час.
По словам волгоградцев, Вторая Продольная магистраль оказалась обездвижена в границах от улицы Химзаводской до 8-й Площадки.
— Огромная пробка в сторону центра образовалась из-за дорожных работ, которые ведутся около остановки «7-я Площадка», — рассказал V1.ru один из водителей, застрявших в пробке.
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