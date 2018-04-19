Ещё
Сенатор предложил авиакомпаниям самим определять время завершения регистрации пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор предложил авиакомпаниям самим определять время завершения регистрации пассажиров 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: Ведомости Урал
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предложил авиакомпаниям самостоятельно устанавливать время завершения регистрации пассажиров в определенном интервале, например, от 30 до 60 минут до вылета. Об этом он заявил агентству городских новостей «Москва».
«Я бы предложил установить временной интервал завершения регистрации, например от 30 до 60 минут до вылета, в границах которого каждая авиакомпания сможет определить самостоятельно свое время завершения регистрации. Такой подход позволил бы авиакомпаниям конкурировать за сокращение времени завершения регистрации», — отметил И. Фомин.
По словам сенатора, необходимо проанализировать возникновение такого предложения от авиакомпаний. «С точки зрения пассажиров, туристов, любое увеличение времени завершения регистрации является отрицательным фактором. С другой стороны есть технические вопросы, вопросы безопасности, и мы не можем их пока оценивать. Для такой оценки потребуется серьезное обоснование со стороны авиакомпаний», — пояснил парламентарий.
Ранее СМИ сообщали, что крупнейшие российские авиакомпании попросили министерство транспорта РФ предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета, вместо нынешних 40.
Агентство «Москва»: последние новости
Авиакомпания S7 Airlines начнет регулярные полеты из Москвы в Гомель с 1 июня Онлайн-продажи билетов на поезда дальнего следования РЖД в январе-марте выросли на 54% - до 13 млн Услуга предзаказа меню питания стала доступна в классе «эконом плюс» поездов «Сапсан»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя84
Япония отказалась от российского алюминия539
«Умные» ракеты Трампа прилетели в Россию516
Российским банкам предложили новую систему платежей27
США угрожает «тектоническая бомба замедленного действия»63
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:17
Активиста заперли в борделе во время облавы
Криминал Общество
00:44
Коровы оккупировали детскую площадку в Подмосковье
Новости Москвы Общество
00:29
Приму Большого театра не пустили в США
Общество Политика
03:49
Приоткрыты секреты СМЕРШа
Общество Армия
01:59
Российским банкам предложили новую систему платежей
Экономика
05:48
Распутина воюет за наследство бывшего мужа
Шоу-бизнес
03:20
Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение