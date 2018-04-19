Сенатор предложил авиакомпаниям самим определять время завершения регистрации пассажиров

«Я бы предложил установить временной интервал завершения регистрации, например от 30 до 60 минут до вылета, в границах которого каждая авиакомпания сможет определить самостоятельно свое время завершения регистрации. Такой подход позволил бы авиакомпаниям конкурировать за сокращение времени завершения регистрации», — отметил И. Фомин.

По словам сенатора, необходимо проанализировать возникновение такого предложения от авиакомпаний. «С точки зрения пассажиров, туристов, любое увеличение времени завершения регистрации является отрицательным фактором. С другой стороны есть технические вопросы, вопросы безопасности, и мы не можем их пока оценивать. Для такой оценки потребуется серьезное обоснование со стороны авиакомпаний», — пояснил парламентарий.