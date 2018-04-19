Сенатор предложил авиакомпаниям самим определять время завершения регистрации пассажиров 

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин предложил авиакомпаниям самостоятельно устанавливать время завершения регистрации пассажиров в определенном интервале, например, от 30 до 60 минут до вылета. Об этом он заявил агентству городских новостей «Москва».
«Я бы предложил установить временной интервал завершения регистрации, например от 30 до 60 минут до вылета, в границах которого каждая авиакомпания сможет определить самостоятельно свое время завершения регистрации. Такой подход позволил бы авиакомпаниям конкурировать за сокращение времени завершения регистрации», — отметил И. Фомин.
По словам сенатора, необходимо проанализировать возникновение такого предложения от авиакомпаний. «С точки зрения пассажиров, туристов, любое увеличение времени завершения регистрации является отрицательным фактором. С другой стороны есть технические вопросы, вопросы безопасности, и мы не можем их пока оценивать. Для такой оценки потребуется серьезное обоснование со стороны авиакомпаний», — пояснил парламентарий.
Ранее СМИ сообщали, что крупнейшие российские авиакомпании попросили министерство транспорта РФ предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета, вместо нынешних 40.