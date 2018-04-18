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Регистрацию авиапассажиров предложили завершать за час до вылета
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Регистрацию авиапассажиров предложили завершать за час до вылета 

Авторадио 3 часа назад
Фото: Ведомости Урал
Крупнейшие российские авиаперевозчики попросили Минтранс предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40. С такой инициативой выступил «Аэрофлот». К предложению присоединились авиакомпания S7 и Российский союз туриндустрии. По расчетам авиаперевозчиков, новая норма поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах. Предполагается, что инициативу в ближайшее время обсудят в Госдуме и Совете Федерации. Эксперты в свою очередь считают, что пассажиры негативно воспримут подобное изменение. Во всем мире в гражданской авиации, наоборот, стремятся уменьшить время ожидания в аэропорту, и это уже привело к росту количества авиаперевозок.
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