Пассажиров хотят заставить на 20 минут раньше приезжать в аэропорт

Крупнейшие российские авиаперевозчики попросили Минтранс предоставить им право завершать регистрацию пассажиров за 60 минут до вылета вместо нынешних 40. Это поможет избежать задержки рейсов в крупных загруженных аэропортах. Эксперты считают, что пассажиры негативно воспримут подобное изменение. Во всем мире в гражданской авиации, наоборот, стремятся уменьшить время ожидания в аэропорту и это уже привело к росту количества авиаперевозок, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» . Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ПАО «Аэрофлот» , принятие новой нормы увеличит своевременность вылетов. Это отвечает интересам как пассажиров, так и авиакомпаний.

— Это изменение даст пассажирам возможность гарантированно проходить предполетные формальности и не опаздывать на посадку. В нашей авиакомпании она заканчивается за 20 минут до вылета, — отметил представитель «Аэрофлота». — Кроме того, существенно уменьшится число случаев неотправки багажа пассажиров, которые оформляются в последний момент.

В пресс-службе министерства транспорта «Известиям» подтвердили, что данный вопрос обсуждала рабочая группа при общественном совете ведомства. При этом представители Минтранса не стали комментировать свою позицию.

Председатель экспертного совета по туризму при комитете СФ по социальной политике сенатор Игорь Фомин заявил, что инициативу авиакомпаний необходимо дополнительно проработать.

— Любому пассажиру, особенно туристу, важно вылететь побыстрее и без лишней волокиты. И в авиации всегда боролись за сокращение времени аэропортовых процедур. Но сейчас мы неожиданно сталкиваемся с противоположной тенденцией, — отметил Игорь Фомин. — С другой стороны, действительно могут быть технологические ограничения, которые нельзя обойти. Не исключаю, что в каких-то случаях авиакомпаниям можно дать право заканчивать регистрацию на рейс раньше.

Подробнее в материале «Известий»: Авиакомпании предложили завершать регистрацию за час до вылета