На Дальнем Востоке может быть создан единый региональный оператор авиаперевозок

Как сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев , соответствующий перевозчик может появиться на базе «Хабаровских авиалиний», кроме того, прорабатывает такую возможность авиакомпания «Аврора» совместно с правительством Хабаровского края

«Создание единого регионального оператора воздушных перевозок позволит сформировать единую маршрутную сеть, снизить себестоимость авиаперевозок за счет увеличения объема работ, обеспечить максимальный охват труднодоступных населенных пунктов за счет комбинирования воздушных судов», — считает чиновник.

Стоит сказать, с начала года дальневосточные авиакомпании демонстрируют рост перевозок. По данным Росавиации, в январе — феврале «Аврора» перевезла 208,9 тыс. пассажиров (+7,3% к прошлогоднему уровню). Процент занятости кресел у авиакомпании составил 68,7% (+2,8%). Услугами «Хабаровских авиалиний» воспользовалось 7,1 тыс. человек (+5,3%). Процент занятости кресел перевозчика достиг 59,4% (+6,5%).