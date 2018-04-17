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Главы МИД ОЭС приняли Душанбинскую декларацию
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Главы МИД ОЭС приняли Душанбинскую декларацию 

Мир24 1 час назад
Участники 23-й сессии глав МИД Организации экономического сотрудничества приняли Душанбинскую декларацию, передает «МИР 24».
В документе говорится о развитии сотрудничества в самых разных сферах — от энергетики до туризма. Чем привлекательны для путешественников страны ОЭС, можно было узнать на тематической выставке.
«Этот год в Таджикистане объявлен годом развития туризма и народных ремесел. И на выставке мы постарались представить богатый культурный потенциал нашей республики. Мы очень надеемся на увеличение турпотока», — сказал главный специалист международного отдела комитета развития туризма при правительстве Таджикистана Сухроб Абдуллоев.
Также в декларации подчеркивается важность реализации крупномасштабных транспортных и энергетических проектов. В частности, упоминается дорога Баку-Тбилиси-Карс и линия электропередач между Азербайджаном, Ираном и Россией.
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