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Душанбинская декларация: страны ОЭС будут совместно решать соцвопросы
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Душанбинская декларация: страны ОЭС будут совместно решать соцвопросы 

Мир24 2 часа назад
Совет глав МИД Организации экономического сотрудничества принял Душанбинскую декларацию. Свои подписи под документом поставили представители девяти стран, передает «МИР 24».
Они собрались на очередное заседание в столице Таджикистана. По итогам встречи стороны договорились сотрудничать в сфере транспорта, энергетики и туризма. А также совместно решать социальные вопросы. На выставке, которую организовали в рамках форума, были представлены народные ремесла стран Организации.
«Этот год в Таджикистане объявлен годом развития туризма и народных ремесел. И на выставке мы постарались представить богатый культурный потенциал нашей республики. Мы очень надеемся на увеличение турпотока», — сказал главный специалист международного отдела комитета развития туризма при правительстве Таджикистана Сухроб Абдуллоев.
Организация экономического сотрудничества была создана в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока.
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