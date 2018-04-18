Душанбинская декларация: страны ОЭС будут совместно решать соцвопросы

Совет глав МИД Организации экономического сотрудничества принял Душанбинскую декларацию. Свои подписи под документом поставили представители девяти стран, передает «МИР 24».

Они собрались на очередное заседание в столице Таджикистана . По итогам встречи стороны договорились сотрудничать в сфере транспорта, энергетики и туризма. А также совместно решать социальные вопросы. На выставке, которую организовали в рамках форума, были представлены народные ремесла стран Организации.

«Этот год в Таджикистане объявлен годом развития туризма и народных ремесел. И на выставке мы постарались представить богатый культурный потенциал нашей республики. Мы очень надеемся на увеличение турпотока», — сказал главный специалист международного отдела комитета развития туризма при правительстве Таджикистана Сухроб Абдуллоев.

Организация экономического сотрудничества была создана в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока.

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