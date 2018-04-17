Нью-Йорк признан самым дорогим городом в мире для деловых поездок

ЛОНДОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Нью-Йорк сохранил свое звание самого дорогого города в мире для деловых поездок. Согласно рейтингу, распространенному во вторник консалтинговым агентством ECA International, в среднем один день деловой поездки обойдется в $874.

В эту сумму включены расходы на ночь в номере трех-, четырех— или пятизвездочного отеля, питание, пользование химчисткой, потребление алкогольных и безалкогольных напитков, поездки в такси и побочные расходы.

"Высокий спрос на отели в Нью-Йорке приводит к тому, что в премиальном сегменте номера в четырехзвездочном отеле обходятся в $560. Высокая стоимость отелей и транспорта, а также политика обязательных чаевых в размере 15-20% от счета за обед в ресторане способствуют тому, что американский город остается самым дорогим в мире для деловых поездок", — прокомментировал этот результат эксперт ECA International Саймон Франклин.

Не намного отстает от Нью-Йорка Женева, расположившаяся на второй строчке рейтинга. Город четвертый год подряд остается самым дорогим европейским направлением для бизнесменов. День пребывания на берегу Женевского озера обходится примерно в $792. На третьем месте — Цюрих ($735).

Комментируя этот результат, Франклин отметил роль валютного фактора. «Швейцария всегда была дорогой страной для деловых поездок, и нынешний год не стал исключением по мере того, как швейцарский франк очень сильно укрепился», — отметил эксперт.

Берн, Рейкьявик и Копенгаген. Исключительно же европейская десятка рейтинга выглядит следующим образом: Женева, Цюрих, Париж, Базель, Монако, Лондон, Лугано