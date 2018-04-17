Забастовки в Германии и Франции привели к нарушению авиационной деятельности

Забастовки профсоюзов во Франции и Германии серьёзно повлияли на запланированные грузовые операции, а Air France Lufthansa отменяют сотни рейсов, сообщают журналисты AVIAV.

Бремена. Германии профсоюз Верди призвал к забастовке из-за зарплат в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна

Во Франции пилоты, бортпроводники и наземный экипаж запланировали три двухдневные забастовки в течение следующих двух недель, первая из которых состоялась 10 апреля.

Компания Lufthansa заявила, что ей придется отменить 800 из 1600 запланированных рейсов, включая 58 дальнемагистральных рейсов. Нормальный режим обслуживания планируется возобновить 11 апреля.

Беттина Волкенс, член исполнительного совета по кадровым и правовым вопросам в Deutsche Lufthansa сказала: «Для профсоюза совершенно неприемлемо навязывать конфликт, который оказывает влияние на непричастных пассажиров.

»Lufthansa не является частью этого коллективного конфликта, однако, к сожалению, наши клиенты и наша компания подвержены последствиям этих разногласий.

Политики и законодатели должны определить четкие правила проведения забастовок и производственных конфликтов. Мы сожалеем о том, что планы многих клиентов были затронуты забастовкой профсоюза Верди, и мы работаем над тем, чтобы как можно сильнее минимизировать её воздействие».

Авиакомпания Air France заявила, что по её расчётам забастовка затронет около 25 процентов её рейсов, при этом 35 проц. из них это дальнемагистральные рейсы, 27 проц. среднемагистральные рейсы из Парижа Шарль-де-Голль и 20 проц. это ближнемагистральные рейсы из аэропорта Париж-Орли и французских провинций.

Компания добавила, что поскольку забастовки во Франции продолжаться в среду, графики полётов на завтра (11 апреля) будут опубликованы позже.

Обе компании сообщили своим клиентам, что они могут проверить обновлённые расписания через интернет.