Ни один турист пока не воспользовался системой tax free в Калининградской области

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Ни один иностранец, выезжавший из Калининградской области , не воспользовался системой tax free, которая заработала там на пункте пропуска Мамоново неделю назад. Об этом сообщил журналистам глава региона Антон Алиханов на мероприятии в Москве.

"Насколько я знаю, пока ни один [турист] у нас не воспользовался режимом, поэтому говорить об итогах, или уж тем более тенденциях, не приходится", — сказал он.

По словам Алиханова, пункт пропуска ориентирован на поляков, а также других туристов из Европы, которые приедут из Европы на ЧМ-2018. «Хотелось бы, конечно, в дальнейшем, после того уже, как мы это отпилотируем, расширять количество пунктов пропуска, через которые могут уезжать люди», — отметил губернатор.

По словам главы региона, система tax free будет востребована при покупке ювелирной и янтарной продукции, а также сувениров.

Ранее сообщалось, что российские города с 10 апреля начали тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ . Первыми систему tax free вводят регионы, которые будут принимать болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.