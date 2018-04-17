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Ни один турист пока не воспользовался системой tax free в Калининградской области
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Ни один турист пока не воспользовался системой tax free в Калининградской области 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ни один иностранец, выезжавший из Калининградской области, не воспользовался системой tax free, которая заработала там на пункте пропуска Мамоново неделю назад. Об этом сообщил журналистам глава региона Антон Алиханов на мероприятии в Москве.
"Насколько я знаю, пока ни один [турист] у нас не воспользовался режимом, поэтому говорить об итогах, или уж тем более тенденциях, не приходится", — сказал он.
По словам Алиханова, пункт пропуска ориентирован на поляков, а также других туристов из Европы, которые приедут из Европы на ЧМ-2018. «Хотелось бы, конечно, в дальнейшем, после того уже, как мы это отпилотируем, расширять количество пунктов пропуска, через которые могут уезжать люди», — отметил губернатор.
По словам главы региона, система tax free будет востребована при покупке ювелирной и янтарной продукции, а также сувениров.
Ранее сообщалось, что российские города с 10 апреля начали тестировать систему, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории РФ. Первыми систему tax free вводят регионы, которые будут принимать болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.
В Калининградской области систему опробуют на автомобильном пункте пропуска на границе с Польшей. Места для работы с документами tax free организованы на таможенном посту МАПП Мамоново-2 (российско-польская граница).
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